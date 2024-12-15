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Усик обрав найкращих боксерів надважкої ваги

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 19:10
Усик обрав найкращих боксерів надважкої ваги
Олександр Усик
Getty Images

Український чемпіон світу за версією WBC, WBA, WBO та IBO українець Олександр Усик взяв участь в бліцопитуванні, де обрав найкращих боксерів в історії дивізіону.

Про це боєць розповів у коментарі Daily Mail.

Усик обрав Ентоні Джошуа, як кращого боксера за Майка Тайсона, Деонтея Вайлдера та Даніеля Дюбуа. Однак віддав перевагу Евандеру Холіфілду перед Джошуа.

Холіфілда він поставив вище за Віталія Кличка, Джо Фрейзера та Леннокса Льюїса. Однак вважає Володимира Кличка сильнішим за Евандера.

Однак найкращим надважковаговиком в історії Усик обрав Мухаммеда Алі.

Нагадаємо, що наступний бій Усик проведе 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді проти Тайсона Ф'юрі.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

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