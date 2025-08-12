Усик може втратити пояс: чому команда українця не починає перемовин з Паркером

Чи є план у Олександра Усика?

24 липня Світова боксерська організація (WBO) зобов’язала абсолютного чемпіона світу в гевівейт Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера.

У команд українця та представника Нової Зеландії є час до 23 серпня, щоб домовитися між собою про умови проведення поєдинку. Якщо ж до цього моменту сторони не прийдуть до консенсусу, WBO оголосить аукціон на право проведення бою.

В конкурсі заявок зможе взяти участь будь-яка промоутерська компанія. Переможцем стане той, хто запропонує найбільшу сумму призового фонду. Який формат проведення тендера? Простий та прозорий: під час аукціону розкриваються конверти від компаній з суммами заявок. В цьому разі, згідно правил WBO, призовий фонд буде поділено в пропорції 75% – чемпіону (Усику) та 25% – претенденту (Паркеру).

Чому Кличку довелося їхати в Москву

В професійному боксі до аукціона справа доходить не часто. Зазвичай команди боксерів домовляються про умови проведення бою між собою. Тому що в процедуру розгляду заявок може втрутитися "третя сила" – промоутерська компанія, яка немає стосунку до жодного з боксерів. Якщо така компанія виграє тендер, вона як організатор івенту диктує правила командам обох боксерів.

Був цікавий прецедент в 2015 році, коли компанія KMG, співзасновником якої був Володимир Кличко, не могла домовитися про умови проведення поєдинку українця з претендентом на титул молодим британцем Тайсоном Ф’юрі, інтереси якого представляли Queensberry Promotion. Сторони домовилися буквально за 15 хвилин до початку аукціону, тож тендер, в якому мала намір взяти участь російська компанія, було скасовано.

Але до цього Володимиру Кличку таки довелося їхати в Москву, щоб провести захист свого чемпіонського титулу WBA проти місцевого боксера Повєткіна. Це трапилося за лічені місяці до початку анексії Криму та Донбасу – в 2013 році після проведення аукціона Світової боксерської асоціації (WBA) в Панамі, де знаходиться штаб-квартира організації. Росіяни подали заявку на 23 мільйона доларів, що приблизно втричі перевищувало ринкову вартість івенту. Згідно правил WBA, призовий фонд на той час також ділився в пропорції 75% – чемпіону (Кличко) та 25% – претенденту (Поветкіну). Володимир показово декласував в Москві Поветкіна і заробив за це більше 17 мільйонів доларів.

Теоретично, бій Усик – Паркер можна було провести в Ер-Ріяді. Але голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх відразу сказав, що не зацікавлений в організації такого поєдинку. На відміну від організації бою Усик – Ітаума, до чого ми ще повернемося.

"Bro, I don’t know" або економічна перепона для бою Усик – Паркер

Безумовно, Джозеф Паркер заслужив право зустрітися з Олександром Усиком. Джозеф виграв шість останніх боїв поспіль, чотири з яких, до речі, відбулися в Саудівської Аравії. В березні минулого року Паркер переміг в Ріяді китайця Чжілеї та завоював титул тимчасового чемпіона WBA. А в лютому цього року знов в Ріяді провів успішний захист титулу, нокаутувавши у другому раунді конголезця Мартіна Баколе.

Джозеф був присутній на бою Усика з Дюбуа на "Вемблі" і після феєричної перемоги Олександра навіть піднявся в ринг привітати українця. Але вже ж таки головною метою новозеландця було задати питання Усику, чи буде він його наступним суперником. Паркер його задав – так, щоб почули всі. Олександр, який, судячи з усього, поважає Джозефа, відповів: "Не знаю, брате. Мені потрібен відпочинок".

Олександр не хотів передчасно розчаровувати Джозефа. Адже головна перепона в організації бою Усик – Паркер – суто економічна. Навіть враховуючи значну популярність українця серед британських фанів боксу, такий поєдинок майже гарантовано не збере 90 тисяч глядачів на Вемблі і гарні показники продажи платних трансляцій (pay-per-view). В Лондоні такий бій можна провести на 20-тисячній O2 Arena, де в 2019 році бився Василь Ломаченко. Але після Вемблі переходити на O2 Arena – це крок назад. Що вже казати про решту фінансових показників від такого івенту.

В серпні 2023 року Олександр Усик провів свій перший бій проти Даніеля Дюбуа на 45-тисячному футбольному стадіоні в польському Вроцлаві, де більшість глядачів склали українці. Але фінансові показники івенту були дуже скромні, адже різниця між платоспроможністю українських та британських фанів, на жаль, колосальна. І тоді при умові перемоги над Дюбуа у Усика була перспектива бою з Тайсоном Ф’юрі в Саудівської Аравії, за яку українець отримав би дуже високий гонорар. Так у підсумку і сталося. Зараз у випадку з Паркером така перспектива перед Олександром не стоїть.

Провести бій з Джозефом в Новий Зеландії – звісно, гарно для історії, але знов таки нерентабельно з економічної точки зору. Ринок Нової Зеландії обмежений – в країні проживає трохи більше 5 мільйонів мешканців, а по показнику ВВП Нова Зеландія (250 мільярдів доларів в 2023 році) не набагато перевищує Україну до повномасштабної війни (195 мільярдів доларів в 2021 році). Тому дивування промоутера Джозефа Паркера Девіда Хіггінса, чому команда Усика не вступила в перемовний процес стосовно організації поєдинку зайве. Для Усика цей бій економічно недоцільний.

На що розраховує Усик?

"Чи є у вас план, містер Фікс?" – питали в героя мультфільму, який збирався в подорож навколо світу. Судячи зі всього, є план і у команди Усика. Він гранично простий – дочекатися пізнього вечора 16 серпня, коли буде зрозумілий результат бою Ітаума – Вайт, який відбудеться в Ріяді.

Адже Туркі Аль-Шейх вже заявив, що йому цікаво організувати поєдинок Усик – Ітаума. Для цього 20-річному Мозесу потрібно успішно пройти перевірку досвідченим Ділліаном Вайтом. Цілком можливо, якщо Мозес здобуде феєричну перемогу, Аль-Шейх зробить Усику пропозицію, від якої не можна відмовитися – як це вже було тричі, з матчем-реваншем проти Ентоні Джошуа в Джидді в 2022 році та двома поєдинками проти Тайсона Ф’юрі в Ер-Ріяді в 2024 році.

В цьому випадку можна вже буде "розрулювати" зобов’язання Усика перед Паркером та WBO. Наприклад, Джозефу гарантують, що він наступного разу вийде на ринг проти переможця пари Усик – Ітаума. При фінансових можливостях Саудівської Аравії прийти до спільного знаменника з Паркером та WBO не буде дуже важко – саудити як організатори івенту при бажанні зможуть знайти формулу, яка влаштує всі сторони.

Що станется, якщо Ітаума програє Вайту? Логічно, що в цьому випадку вже навряд чи буде йти мова про організацію бою Усик – Ітаума і команді українця доведеться приймати рішення в максимально короткий проміжок часу. В будь якому випадку, чекати лишилося недовго.