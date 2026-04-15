Він сильний як бик: промоутер розповів, завдяки чому Верховен може шокувати Усика

Промоутер Едді Гірн висловився про майбутню битву Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти зіркового кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

Британець розповів, що робить нідерландського бійця небезпечним суперником. Він відзначив фізичні дані, які можуть стати запорукою апсету.

"Верховен – чудовий персонаж, величезна "брила", і він реально вміє бити, у нього руки, наче лопати... Я говорив з Томом Аспіналлом, чемпіоном UFC у важкій вазі, який багато тренується з Ріко. І він каже: "Друже, скажу тобі так: я не кажу, що в нього вистачить майстерності змагатися з Усиком у боксі, але, Боже мій, як же він б'є! Він сильний як бик". У його кутку Пітер Ф'юрі, навколо нього багато розумних людей.

Можете називати це ілюзією, але я так само не думав, що Френсіс Нганну мав шанси проти Тайсона Ф'юрі, а, на мою думку, він виграв той бій. У Ріко нетиповий стиль, який може створити проблеми навіть майстру всіх стилів Олександру Усику. Я не впевнений, що він зможе, але це надважка вага. Це, мабуть, єдиний дивізіон, де може статися щось божевільне, бо це величезні хлопці з нищівним ударом", – сказав Гірн.