Слухай, Жадібне пузо, дай мені мільярд доларів і отримаєш трилогію: Усик звернувся до Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вкотре заявив, що не виключає проведення третього поєдинку проти колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі Ютуб-каналу The Stomping Ground.

"Чи битимуся знову з Жадібним пузом? Трилогія? Слухай, Жадібне пузо, дай мені мільярд доларів і ти отримаєш трилогію", – сказав Усик.

Напередодні Олександр прокоментував слова Тайсона щодо можливості проведення трилогії. Українець заявив, що наразі не думає про це, проте не став виключати такий розвиток подій.

Нагадаємо, свій наступний бій Усик проведе 23 травня проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Водночас Ф'юрі після повернення у ринг напередодні переміг російського боксера Арсланбека Махмудова.