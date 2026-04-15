Це близько: Усик – про завершення кар'єри

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик оцінив можливість завершення боксерської кар'єри.

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Український боксер вважає, що цей момент вже близько.

"Три дні тому я думав про те, що я скажу, як я скажу. Слухайте, це близько. Зараз мені подобається те, що я роблю", – сказав Усик.

Наступний бій українець проведе 23 травня у Єгипті проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні майбутні суперники провели першу спільну пресконференцію та битву поглядів. На цьому заході нідерландець назвав свої переваги над українським боксером.