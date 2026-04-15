Усик пояснив, що робить Верховена небезпечним суперником

Чинний король надважкого дивізіону Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився думками щодо протистояння з легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає The Ring.

Українець розповів, що робить нідерландця небезпечним, у порівнянні з його попередніми суперниками, та чому захотів із ним побитись.

"Тому що він боєць. Чемпіон світу з кікбоксингу. Усі знають: люди, які тренуються 5-10 років і мають пояси в боксі чи кікбоксингу – це небезпечні суперники. Ви бачили, що трапляється з деякими бійцями, коли вони виходять проти представників іншого виду спорту та не сприймають їх достатньо серйозно. Усі бійці небезпечні – в UFC, боксі, кікбоксингу, муай-тай. Це дуже жорсткі люди. Ті, хто цим займається – трохи божевільні. Бо я знаю: інколи це біль, інколи не хочеться йти на тренування, але ти продовжуєш, бо це твій вибір. Борець, боксер, кікбоксер – це різні стилі. Різні люди. Це все – божевілля", – сказав Усик.

Зазначимо, що бій відбудеться 23 травня у Єгипті. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Напередодні майбутні суперники провели першу спільну пресконференцію та битву поглядів. На цьому заході нідерландець назвав свої переваги над українським боксером.