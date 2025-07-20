Паркер уперше звернувся до Усика після перемоги українця над Дюбуа

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35-3, 23 КО), який є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO, звернувся до Олександра Усика (24-0, 15 КО) після перемоги українця над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Паркер у соцмережах привітав Олександра з перемогою, прикріпивши відео, в якому вітає його і питає про плани на майбутнє.

"Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимося", – написав Джозеф.

Well done @usykaa . Rest up and I will see you soon 🥊

🎥: @kerryrusselltv pic.twitter.com/07flJQzWbC — Joseph Parker (@joeboxerparker) July 19, 2025

На відео видно діалог між двома боксерами.

Паркер: Усик! Молодець. Мої вітання.

Усик: Дякую, бро.

Паркер: Ти – неймовірний! Чудово виглядаєш.

Усик: Дякую (з посмішкою – прим.)

Паркер: Слухай, я наступний?

Усик: Я не знаю, друже. Я хочу відпочити (також із посмішкою – прим.).

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Зазначимо, що Джозеф мав битися з Даніелем Дюбуа наприкінці лютого. Британець тоді знявся з бою через хворобу за три дні до події.

Його замінив Мартін Баколе. Паркер нокаутував конголезця у другому раунді.

Це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом, а на пресконференції українець заявив, що бій за правилами ММА з Полом можливий.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.