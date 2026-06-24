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Усику встановили дедлайн для досягнення угоди щодо бою з Кабаєлом

Денис Іваненко — 24 червня 2026, 09:24
Усику встановили дедлайн для досягнення угоди щодо бою з Кабаєлом
Усик і Кабаєл
Getty Images

Всесвітня боксерська рада (WBC) встановила для команд Олександра Усика (25-0, 16 КО) й Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) крайній термін для досягнення домовленості щодо очного протистояння.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Вони мають час до 30 червня. Якщо до цієї дати сторони не підпишуть контракт на бій, організація призначить промоутерські торги, під час яких визначатиметься організатор битви.

Раніше Маурісіо Сулейман наголосив, що бій між непереможеними боксерами має відбутись у 2026 році. Якщо ж українець відмовиться від захисту титулу, то втратить свій пояс WBC.

"Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на титул Олександра Усика. Він заслужив свій шанс. Кабаєл був частиною великого надважкого проєкту в Саудівській Аравії та переміг усіх своїх суперників. Бій між Агітом та Олександром повинен відбутися цього року", – заявляв Сулейман.

Зазначимо, що німець уже неодноразово кидав виклик чинному королю хевівейту. Зокрема, він робив це одразу після перемоги українця над Ріко Верховеном.

Тоді Усик висловив готовність розділити ринг із Кабаєлом. Згодом німецький курд ще звертався до Олександра, заявляючи, що й надалі буде "pushing the horses".

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