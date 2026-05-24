Бій виправдав усі очікування: Сулейман – про перемогу Усика над Верховеном

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Майрісіо Сулейман висловився про підсумок бою між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО у боксі).

Слова функціонера цитує LuckyPunch.

Сулейман переконаний, що експеримент із поєдинком чемпіона світу з боксу проти кікбоксера перевершив усі очікування. Верховен склав конкуренцію Усику та був близьким до апсета.

"Це був чудовий бій, я вражений. Цей бій виправдав усі очікування, і я пишаюся Радою керівників WBC, яка затвердила цей поєдинок. Зазвичай нас усіх критикують – за Пакʼяо, за Раяна Гарсію, тепер за Ріко. Тож 3:0 на нашу користь. Кікбоксер – це боксер. Ось така реальність. У нас є чудовий чемпіон WBC Тенсін Насукава – він був чемпіоном у кікбоксингу. Такий виступ Ріко є натхненням для всіх кікбоксерів на нові звершення.", – сказав президент WBC.

На думку Сулеймана, Усик зумів переломити хід поєдинку, який складався не на його користь, та вирвати перемогу.

"Усик – великий чемпіон. Він упродовж бою втомився, проте зумів зібрати всі сили й виграти бій", – додав Сулейман.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Упродовж поєдинку нідерландець мав незначну перевагу за суддівськими картками.

На кону поєдинку був пояс чемпіона WBC. Боксерська організація схвалила добровільний захист титулу українським боксером.

Фото: Denys Didkivskyi