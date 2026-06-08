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Ми й далі будемо pushing the horses: непереможений боксер знову викликав Усика на бій

Денис Іваненко — 8 червня 2026, 07:32
Ми й далі будемо pushing the horses: непереможений боксер знову викликав Усика на бій
Кабаєл кинув виклик Усику
Скриншот

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вчергове публічно звернувся до Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Він це зробив на своїй сторінці в інстаграмі.

Німецький боксер знову кинув виклик українцю. Він пригадав, що WBC дала об'єднаному чемпіону світу 30 днів для досягнення домовленості про їхню очну битву, інакше той втратить титул.

У відео, яке опублікував Кабаєл, боксер перебуває на рингу з конем. Він робить звернення під ремікс на фразу Усика "Don't Push The Horses".

"Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин. Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть, – або звільни пояс і дозволь наступному поколінню взяти естафету. А до того часу ми й далі будемо pushing the horses", – сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що до цього Агіт вийшов на ринг після переможного бою Олександра проти Верховена, кинувши йому виклик. Водночас уродженець Криму висловив готовність це зробити, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

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