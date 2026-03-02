Продемонстрував неймовірну активність: у WBC пояснили своє рішення щодо наступного бою Усика

Світова боксерська рада (WBС) пояснила своє рішення, яким було санкціоновано бій українського чемпіона організації Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Про це йдеться в заяві організації.

"Чемпіон Усик продемонстрував неймовірну активність в останні роки, двічі перемігши таких чемпіонів як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та двічі Даніеля Дюбуа. Він досяг усього цього, зберігши свій статус непереможеного. Ухвалюючи рішення про схвалення, Рада керуючих WBC врахувала активність чемпіона Усика, яка є безпрецедентною, особливо у надважкій вазі", – йдеться в повідомленні.

Також у WBС пояснили виняткову роль Ріко Верховена, який є унікальним бійцем.

"Ріко професійно змагається на елітному рівні з кікбоксингу з 2005 року. Протягом двох десятиліть, зберігаючи найвищий рівень змагань, він зарекомендував себе як, мабуть, один з найвидатніших чемпіонів з кікбоксингу у важкій вазі всіх часів.

Його професійний шлях був винятковим: він виступав хедлайнером і збирав аншлаги на великих стадіонах перед 30 000 і 40 000 глядачів по всьому світу. У віці 36 років він взяв участь у 76 професійних боях з кікбоксингу. Нещодавно Ріко відмовився від титулу чемпіона Glory Kickboxing у важкій вазі, залишаючись непереможеним протягом 11 років.

Перехід від кікбоксингу до боксу не є безпрецедентним. Багато спортсменів з муай-тай успішно перейшли до професійного боксу і змагалися за титули WBC на початку своєї боксерської кар'єри. Це рішення WBC відповідає правилам і регламенту WBC", – йдеться в заяві.