Непереможений українець підійнявся впритул до чільної трійки рейтингу WBC

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у бріджервейті.

Про це повідомляє сайт WBC.

Одразу два представники українського боксу покращили свої позиції. Володар поясу WBC Francophone Олександр Гриців підійнявся із 6-го на 4-те місце. Львів'янин став ще на крок ближчим до титульного двобою.

Нещодавно Олександр легко нокаутував у першому раунді досвідченого нігерійця Оланреваджу Дуродолу. Наразі Гриців допомагає Філіпу Хрговичу готуватись до двобою проти британця Девіда Аллена. Гриців вже висловився про спаринги з хорватським супертяжем.

А от Любомир Пінчук увійшов до чільної 15-ки рейтингу та посів 15-ту сходинку.

Чинним чемпіоном у бріджервейті залишається Кевін Лерена, а першу позицію займає бельгієць Ріяд Мерхі.

