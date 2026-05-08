Чемпіон Бокс

Непереможений українець підійнявся впритул до чільної трійки рейтингу WBC

Софія Кулай — 8 травня 2026, 10:44
Олександр Гриців
instagram.com/hrytsiv.o

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у бріджервейті.

Про це повідомляє сайт WBC.

Одразу два представники українського боксу покращили свої позиції. Володар поясу WBC Francophone Олександр Гриців підійнявся із 6-го на 4-те місце. Львів'янин став ще на крок ближчим до титульного двобою.

Нещодавно Олександр легко нокаутував у першому раунді досвідченого нігерійця Оланреваджу Дуродолу. Наразі Гриців допомагає Філіпу Хрговичу готуватись до двобою проти британця Девіда Аллена. Гриців вже висловився про спаринги з хорватським супертяжем. 

А от Любомир Пінчук увійшов до чільної 15-ки рейтингу та посів 15-ту сходинку.

Чинним чемпіоном у бріджервейті залишається Кевін Лерена, а першу позицію займає бельгієць Ріяд Мерхі.

Раніше повідомлялось про оновлений рейтинг WBC у гевівейті.

Нагадаємо, що напередодні ESPN оновив рейтинг P4P. У ньому Олександр Усик втратив лідерство.

WBC Олександр Гриців

