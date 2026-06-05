Ми не погодимось на менше: Воррен – про битву Усика з непереможеним боксером

Френк Воррен висловився щодо перемовин про бій між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Його слова передає The Stomping Ground.

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала українського чемпіона організації наступний поєдинок провести проти німецького боксера, давши місяць для досягнення домовленості. Промоутер претендента розповів, що цього разу чинному королю хевівейту не вдасться уникнути протистояння, інакше – доведеться звільнити титул.

"Ми з'ясуємо, що залишилося в Усика, бо наступним він має битися з Кабаєлом. WBC санкціонувала цей бій. У нього є 30 днів на переговори. Якщо ми не домовимося про умови, то будуть промоутерські торги. Інакше йому доведеться звільнити пояс.

Агіт заради цього наполегливо працював. Ми всі заради цього наполегливо працювали. Він довго був претендентом. Він тимчасовий чемпіон. Усик повинен захищати титул. Ми не погодимося на менше", – сказав Воррен.