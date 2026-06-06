Чісора дав прогноз на можливий бій Усик – Кабаєл: Агіт не такий хороший, як сам про себе думає

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) вважає, що Олександр Усик (25-0, 16 КО) повинен погодитися на бій проти Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Його слова цитує Boxing News Online.

На думку ветерана боксу, непереможений німець не є таким хорошим бійцем, як він про себе думає. У такому гіпотетичному протистоянні Чісора прогнозує перемогу українця.

"Я вважаю, що Усик має погодитися на бій з Кабаєлом, тому що це легкий поєдинок. Агіт не такий хороший, як сам про себе думає – Усик здолає його менше ніж за вісім-десять раундів. Він не якийсь там страшний суперник. Так, він нокаутував кількох бійців ударами по корпусу – чудово. Але коли виходиш проти елітного боксера, це зовсім інша історія. У Німеччині цей бій, можливо, добре продадуть, але це не той поєдинок, заради якого весь світ завмер біля екранів", – заявив Чісора.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Світова боксерська рада (WBC) вже зобов'язала українського боксера провести наступний бій проти непереможеного представника Німеччини, давши сторонам на досягнення домовленості рівно 30 днів.

Агіт сподівається, що українець ухвалить рішення про бій із ним. Натомість британський тренер Джо Галлахер припустив, що українець позбудеться поясу.