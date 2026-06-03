Наступного тижня ми дізнаємося більше: Кабаєл – про бій з Усиком

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) сподівається, що володар титулу WBC Олександр Усик (25-0, 16 КО) ухвалить рішення про бій з ним.

Про це він розповів в Інстаграм, відповідаючи на запитання уболівальників.

"В Усика був важкий поєдинок, і він також заслуговує ще тиждень спокою з родиною. Але сподіваюся, що наступного тижня ми дізнаємося більше. А до того часу будемо гнати коней", – сказав боксер.

Також німецький надважковаговик відповів на запитання, що робитиме, якщо українець не погодиться на бій.

"Ніщо не може змінити того, чого він досяг у цьому спорті. Олександр – легенда, і саме тому я хочу з ним битися. Але якщо він не хоче битися зі мною, він повинен відійти вбік і дати наступному поколінню зайняти своє місце", – підсумував Кабаєл.

Напередодні повідомлялося, що Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика наступний бій провести проти Агіта Кабаєла.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.