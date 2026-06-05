Піде на пенсію та залишить країну: Чісора зробив гучну заяву щодо можливого бою Усик – Бенавідес

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів, що закінчить кар'єру професійного боксера, якщо Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) завдасть поразки Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Його слова наводить Daily Mail Boxing.

Ветеран боксу розповів. що Бенавідес виглядає дуже великим, коли спостерігати за його боями по телевізору, але вживу він значно відрізняється.

"Я не думаю, що Бенавідес набере вагу. Я не думаю, що його сила залишиться з ним. Пам'ятайте, що з плином раундів ваша сила або падає, або зростає, але з цим хлопцем ніколи не знаєш. Але я вважаю, що якщо він підніметься у вазі і переможе Усика, то я піду на пенсію і залишу країну", – заявив Дерек.

Цікаво, що Чісора не відповів конкретно, чи пішов він вже на пенсію, чи досі готовий до наступних поєдинків. Британець розповів лише те, що зараз багато часу приділяє садівництву.

Відзначимо, що у бою Усик – Бенавідес особисто зацікавлений голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх. Натомість промоутер Едді Гірн вважає, що це протистояння ніколи не відбудеться.

Сам Девід вже реагував на розмови про можливе протистояння з Олександром. Він зізнався, чи готовий прийняти цей виклик найближчим часом.