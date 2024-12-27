Промоутер Джошуа назвав Усика найкращим боксером 2024-го

Відомий промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси британського хевівейтера Ентоні Джошуа у форматі бліц-опитування розповів, хто на його думку є найкращим боксером 2024-го року.

"Найкращим боксером року є Олександр Усик!" – заявив промоутер.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій-реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Українець переміг "циганського короля" одностайним рішенням суддів та захистив усі свої чемпіонські пояси.

Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу українському боксеру віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.