Як працює штучний інтелект у боксі? Історичний експеримент на реванші Усик – Ф'юрі

Цієї суботи світ боксу стане свідком історичної події на реванші між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Вперше в історії бій буде оцінювати не лише традиційна трійка суддів, а й четвертий – штучний інтелект.

Як працюватиме AI-суддя?

AI-суддя, впроваджений за ініціативою голови саудівського боксу Туркі Аль-Шейха, не впливатиме на офіційний результат, але забезпечить альтернативний погляд на оцінювання поєдинку.

Штучний інтелект аналізуватиме кожен раунд у реальному часі за такими параметрами:

- Агресія: активність бійців у рингу.

- Точність ударів: кількість влучних ударів.

- Сила впливу: оцінка потужності атак.

- Захист: ефективність уникнення ударів.

Результати роботи AI будуть оприлюднені після бою, і глядачі зможуть порівняти оцінки технології з рішенням традиційних суддів.

Ever wondered how AI could change the world of boxing? Meet the 4th Judge 🦾 An experimental AI scoring system debuting at Usyk2Fury on December 21 🔥 Let’s see how this experiment unfolds 🥊 pic.twitter.com/CQQJ88MJcd — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2024

Чому це важливо?

Бокс неодноразово критикували за суперечливі суддівські рішення, які викликають обурення серед фанатів. Нагадаємо, що перший поєдинок між Ф'юрі та Усиком завершився роздільним рішенням суддів, яке багато хто вважав спірним.

Впровадження AI може стати революцією у світі боксу, демонструючи, як технології можуть забезпечити об'єктивність і прозорість у спорту.

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Тепер залишається дочекатися результатів та оцінити, чи готовий світ боксу прийняти нового суддю – штучний інтелект.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.