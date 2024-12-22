Усик вдруге переміг Ф'юрі та захистив свої титули: відео бою

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Поєдинок пройшов дистанцію в усі 12 раундів. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком 116:112.

Відео бою

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.