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Усик вдруге переміг Ф'юрі та захистив свої титули: відео бою

Микола Дендак — 22 грудня 2024, 02:50
Усик вдруге переміг Ф'юрі та захистив свої титули: відео бою
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Поєдинок пройшов дистанцію в усі 12 раундів. У підсумку всі троє суддів одностайно віддали перемогу Усику з однаковим рахунком 116:112.

Відео бою

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в гевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.

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Олександр Усик

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