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Усик і Ф'юрі обрали рукавиці на бій-реванш

Олексій Мурзак — 20 грудня 2024, 18:59
Усик і Ф'юрі обрали рукавиці на бій-реванш
Getty Images

Напередодні другого поєдинку між володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО ) і колишнім чемпіон світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) організатори показали боксерські рукавиці, в яких суперники вийдуть у ринг 21 грудня.

Зокрема, британець боксуватиме в червоно-золотистих, а вибір Усика припав на фіолетово-зелені з принтом бджоли.

Можливо, це посилання на фразу ассистента тренера легендарного Мохаммеда Алі – Дрю "Бандіні" Брауна. Він був спеціалістом з фізпідготовки, а за сумісництвом ще й спічрайтером "Найвидатнішого" та автором знаменитої фрази "Пурхай, як метелик, жаль, як бджола".

19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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