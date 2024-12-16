На Усика чекають великі проблеми: Ф'юрі сказав, чи зможе українець його нокаутувати

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що в реванші проти чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усика може статися що завгодно.

Слова британця наводить BoxNation.

"Чи зможе Усик мене нокаутувати? Все може статися. Але цей хлопець завдав мені десть найкращих ударів у першому бою у дев'ятому раунді і навіть не збив мене з ніг. У мене чудова здатність до відновлення. На Усика чекають великі проблеми у реванші", – заявив "Циганський король".

Раніше Усик розповів про свої плани на майбутнє після реваншу із Тайсоном Ф'юрі, а також запевнив, що переможе британця.

Реванш між українцем та британцем відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар бою.