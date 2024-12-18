Гвоздик: У бою-реванші Ф'юрі буде ще гірше

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) впевнено переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) в бою-реванші.

Про це українець розповів порталу BoxingScene.

"Думаю, у матчі-реванші Ф'юрі буде ще гірше. Я знаю Усика – як тільки він тебе зловить, то вже не відпустить. Олександр буде ще більш впевненим у собі в наступному бою. Ф'юрі краще битися з Ентоні Джошуа. Перший бій був просто блискучим. Усик перемагав Ф'юрі скрізь, на рингу і за його межами. Ф'юрі любить грати з розумом, а в цьому випадку все було навпаки.

Думаю, Усик заліз йому в голову. Я не бачив Ф'юрі таким самовпевненим, як раніше, коли він був вбивцею. З Усиком він намагався робити те ж саме, але в його очах і міміці було видно, що він інший і нервує. Він нервував на рингу. Усик – заслужений боєць №1 у світі за версією P4P (у не залежності від вагової категорії – прим.)", – сказав Гвоздик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Гвоздик повідомив, що наступний бій планує провести в січні 2025 року.

Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.