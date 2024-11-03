Гвоздик сказав, коли планує провести наступний бій

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) заявив, що наступний бій планує провести в січні 2025 року.

Про це він сказав у інтерв’ю Ukrsport.

"Я намагаюся тренуватися постійно, тобто я тренування не припиняю взагалі. Після бою я десь відпочивав майже місяць, потім мені обіцяли бій у вересні. Ну, тобто я не газую, але постійно підтримую себе у формі. Я в такому стані перебуваю, що можу стартувати коли завгодно, і, до речі, сьогодні була інформація, що ми зараз розраховуємо на бій 25 або 26 січня і це буде андеркард поєдинку Морель – Бенавідес. Суперник ще не відомий.

Де будуть проходити ці поєдинки? Я не знаю, але тренер мені сказав, щоб ми розраховували на цю дату. Мені здається, що в боксі все починається з дати", – сказав Гвоздик.

Також у цьому ж інтерв’ю Гвоздик відповів на питання про Василя Ломаченка. Олександр сказав, що не спілкується зі скандальним прихильником московського патріархату вже 2-3 роки.

Востаннє досвідчений боксер виходив у ринг 15 червня цього року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.