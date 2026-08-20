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Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 10:24
Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, кого вважає найкращими бійцями сучасності.

Про це повідомляє Jus Due Boxing.

Він виділив п'ятьох боксерів. До списку ввійшли, зокрема, два супертяжі, яких українець перемагав по два рази.

"Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі", – сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг 23 травня. Тоді він достроково переміг Ріко Верховена.

Після тієї битви український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Він заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last Dance".

Напередодні Усик відновив тренування після тривалої паузи. Наразі найбільш ймовірним його наступним суперником вважається Деонтей Вайлдер.

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