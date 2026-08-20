Це дурість: ексчемпіон світу раптово розкритикував Джошуа через співпрацю з Усиком

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) висловився про співпрацю Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) із командою Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Він вважає такий вчинок Ей Джея "дурістю" і додав, що поруч із британським супертяжем повинна бути людина, яка не просто покаже, як рухатися рингом, а яка залізе йому у голову.

За словами Сондерса, Джошуа ніколи не зможе скопіювати стиль непереможеного українця.

"Те, що Джошуа поїхав вчитися боксувати, як Усик, — це дурість. Йому потрібна людина поруч, яка зможе залізти йому в голову, а не просто показувати, як рухатися. Тому що інакше виходить, що ти показуєш йому людину, яка двічі тебе перемогла, і він просто намагається її копіювати. Неможливо скопіювати Усика. Ей Джей має залишатися Ей Джеєм. Він виграв свою золоту медаль Олімпіади, залишаючись собою, вірячи в себе та роблячи те, що вмів робити. Так він і досяг успіху, – заявив Сондерс.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Джошуа до битви з Крістіаном Пренгою, у якій Ентоні у другому раунді нокаутував албанця. Хоча у першій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні. Це був проміжний двобій для Ей Джея перед битвою проти Тайсона Ф'юрі.

Після поєдинку чимало людей розкритикували роботу у куті британця. Раніше британський наставник Дейв Колдвелл назвав головний мінус Ей Джея, який не змогла виправити команда Усика.