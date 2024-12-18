Колишній суперник Усика: Цього разу українець не застане Ф'юрі зненацька

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) не зможе застати зненацька Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) в другому поєдинку.

Про це Белью розповів порталу BoxingScene.

"Я поняття не маю, що станеться в бою-реванші, тому що я міг подумати, що Усик виявиться сильнішим в першому поєдинку, але я ніколи в житті не очікував, що він переможе так, як він переміг. Я ніколи не думав, що він зможе так його відтіснити.

Чи думаю я, що Усик зможе зробити це в матчі-реванші? Якщо він вирішить знову атакувати його, то це не стане сюрпризом, тому що він на 100% застав Тайсона Ф'юрі зненацька. Цього разу йому це не вдасться", – заявив Белью.

Нагадаємо, у листопаді 2018 Тоні Белью бився проти Усика – українець нокаутував опонента у восьмому раунді.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.