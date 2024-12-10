Ф'юрі зізнався, що передивився бій з Усиком 100 разів

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1) зізнався, що передивився бій з Усиком (22-0, 14 КО) понад 100 разів.

Його слова цитує TNT Sports.

"Переглянувши першій бій з Усиком 100 разів, я зрозумів одне – я зробив достатньо для перемоги. Я говорив з багатьма людьми, експертами, одні кажуть що я виграв з різницею в 1-2 раунди, інші вважають, що це була нічия.

Однак Усик виграв справедливо рішенням суддів, його немає за що критикувати", – сказав Тайсон.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.