Ми вже місяцями б'ємо цього мертвого коня: менеджер Ф'юрі – про затягування бою з Джошуа

Спенсер Браун розповів, що його непокоїть те, що справа щодо протистояння між Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) не рухається у правильному напрямку.

Його цитує Sky Sports.

Менеджер "Циганського короля" заявив, що бій повинен відбутися, а надія на його можливе проведення на лондонському "Вемблі" потроху згасає.

"Не можна ж постійно бити мертвого коня, правда? Ми вже місяцями б'ємо цього мертвого коня. Ми чекали й чекали, щоб провести бій на "Вемблі". Надія на те, що він відбудеться на "Вемблі", згасає. Потрібно ухвалити рішення. Давайте проведемо цей бій там, де завгодно – чи то в Тімбукту, чи то на стадіоні "Вемблі". Ми просто хочемо, щоб про нього оголосили. Людям це вже набридає. Ми ризикуємо по-справжньому втомити публіку. Все, що я можу сказати, – ми готові починати, ми готові битися. Тайсон хоче вирушити до тренувального табору вже цього тижня, тому ми чекаємо на оголошення цього тижня. Ми хочемо, щоб усе було завершено. Хочемо закрити це питання", – сказав Браун.

За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що проведення британської битви на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Промоутер Едді Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США.