Ми не маємо жодних ілюзій: брат Ф'юрі назвав головну загрозу для Тайсона в битві проти Джошуа

Шейн Ф'юрі висловився про майбутню битву Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає Boxing News 24.

Він вважає свого брата фаворитом цього протистояння. При цьому боксер відзначив нокаутуючу силу Ей Джея, яка здатна вирішити долю поєдинку.

"Я думаю, що якщо говорити про здатність тримати удар, то Джошуа уже не той. Якщо він влучить у тебе раніше, ніж ти в нього, тобі кінець. Ми не маємо жодних ілюзій щодо цього. Він добре завершує атаки, вміє комбінувати удари. Але після побаченого в поєдинку із Крістіаном Пренгою я просто думаю, що Тайсон його піймає", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ розкрили дату та місце проведення британського дербі. Битва Ф'юрі – Джошуа все ж відбудеться у США

Раніше Олександр Усик робив прогноз на дуель своїх колишніх суперників. Він вважає, що цей поєдинок завершиться нокаутом.