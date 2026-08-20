Бій заради грошей: Джордан пояснив, чому битва Ф'юрі – Джошуа не є "подією покоління"

Ведучий спортивного шоу на TalkSPORT Саймон Джордан розповів, що бій між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) відбудеться на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Його слова передає Boxing News 24.

Він відзначив, що промоутер Едді Гірн, який виступає "проти" проведення цієї дуелі за межами Великої Британії, прекрасно знав, що битву приймуть США. Раніше авторитетний функціонер заявляв, що Ентоні б ніколи не підписав контракт про бій, якби знав, що він не відбудеться на британській землі.

Також Джордан зізнався, чому протистояння "Циганського короля" проти Ей Джея не буде зустріччю поколінь.

"Це бій заради грошей. Ми можемо називати його подією покоління, але якби це справді була подія покоління, вона відбулася б тоді, коли за нею стояла реальна спортивна цінність і на кону було щось більше, ніж просто спадщина бійців", – заявив відомий ведучий.

За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Проведення британської дуелі на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом). Тому пріоритетом є Нью-Йорк. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США.

Спенсер Браун, менеджер Ф'юрі, зізнався, що надія на проведення поєдинку на лондонському "Вемблі" потроху згасає.