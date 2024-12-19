Ф'юрі одним словом описав Усика
Тайсон Ф'юрі
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Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) описав Олександра Усика (22-0, 14 КО) словом "боксер".
Це сталося під час бліцопитування від Sky Sports.
– Едді Гірн?
– Мудак.
– Джозеф Паркер?
– Друг.
– Олександр Усик?
– Боксер.
– Ентоні Джоуша?
– Бомж.
– Френк Воррен?
– Промоутер.
– Володимир Кличко?
– Артист.
– Данієль Дюбуа?
– Динаміт.
– Деонтей Вайлдер?
– Дикий чоловік.
– Дерек Чісора?
– Жорстий чоловік.
– Томмі Ф'юрі?
– Селебріті.
– Тайсон Ф'юрі?
– Легенда.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.