Ф'юрі одним словом описав Усика

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) описав Олександра Усика (22-0, 14 КО) словом "боксер".

Це сталося під час бліцопитування від Sky Sports.

– Едді Гірн?

– Мудак.

– Джозеф Паркер?

– Друг.

– Олександр Усик?

– Боксер.

– Ентоні Джоуша?

– Бомж.

– Френк Воррен?

– Промоутер.

– Володимир Кличко?

– Артист.

– Данієль Дюбуа?

– Динаміт.

– Деонтей Вайлдер?

– Дикий чоловік.

– Дерек Чісора?

– Жорстий чоловік.

– Томмі Ф'юрі?

– Селебріті.

– Тайсон Ф'юрі?

– Легенда.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.