Усик – Ф'юрі: усе про бій-реванш за титул чемпіона світу

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

12-раундовий поєдинок відбудеться у суперважкій вазі (понад 91 кг). На кону стоятимуть пояси українського чемпіона: The Ring, WBO, WBC та WBA.

У другому двобої між боксерами не буде розігруватися статус абсолютного чемпіона світу, через те, що українцю довелося звільнити титул IBF на користь бою Джошуа – Дюбуа.

Коли відбудеться бій

Поєдинок запланований на суботу, 21 грудня 2024 року, на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Також в андеркарді відбудуться бої Сергія Богачука та Ішмаеля Девіса, Даніеля Лапіна проти Ділана Коліна, Андрія Новицького та Едгара Раміреза, Мозеса Ітаума та Демсі Маккіна, Айзека Лоу та Лі Макгрегора, Джонні Фішера та Дейва Аллена, а також поєдинок Пітера Макгрейла та Ріса Едвардса.

Профіль боксерів

Олександр Усик (Україна). 37 років. Рекорд: 22 перемоги, 14 з яких здобуті нокаутом.

Тайсон Ф'юрі (Велика Британія). 36 років. Рекорд: 34 перемоги, 1 поразка та 1 нічия, з яких 24 перемоги нокаутом.

Українець (лівша) б’ється у правосторонній стійці, а британець (правша) – в ортодоксальній.

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Статистика

Статистика свідчить, що Ф'юрі має невелику перевагу в силі над Усиком: 71% нокаутів проти 64% в Усика.

Олександр Усик старший на 1 рік, йому 37. Ф'юрі має перевагу у зрості на 15 сантиметрів над Усиком (206 – 191). Це також поширюється на 18-сантиметрову перевагу розмаху рук британця (216 – 198).

Усик є менш досвідченим бійцем, він провів на 14 боїв менше і дебютував у 2013 році, на 4 роки та 11 місяців пізніше, ніж Ф'юрі, чий перший професійний бій відбувся у 2008 році. Українець також провів на 53 раунди менше, загалом 189 проти 242 у Ф'юрі.

Наразі Тайсон Ф'юрі посідає 2 місце за версією WBA, 1 місце за версією WBC, 1 місце за версією WBO та 1 місце за версією The Ring у суперважкій вазі.

Форма боксерів

Усик залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши одного з останніх п'яти суперників.

У своєму останньому поєдинку українець переміг Тайсона Ф'юрі 18 травня 2024 року розділеним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Раніше Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 9-му раунді. До цього Олександр двічі переміг Ентоні Джошуа роздільним і одноголосним рішеннями суддів. Ще раніше український боксер здолав Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів. А у своєму дебютному поєдинку в надважкій вазі нокаутував Чазза Візерспуна у 7-му раунді.

Ф'юрі переміг 4 з 5 останніх суперників, нокаутувавши 3 з них та одного разу пройшовши дистанцію.

У своєму останньому поєдинку він програв Олександру Усику. До цього "циганський король" переміг Френсіса Нганну, 28 жовтня 2023 року, роздільним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку. Раніше він також переміг Дерека Чісору нокаутом у 10-му раунді та нокаутував Ділліана Вайта у 6-му раунді. Ще раніше він двічі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера.

Активність

З огляду на нещодавню активність, Тайсон Ф'юрі провів більше боїв, ніж Олександр Усик. Зазначимо, що перший поєдинок Усик – Ф'юрі відбувся 7 місяців і 3 дні тому.

Останні 5 боїв українського боксера відбулися за 4 роки, 1 місяць і 20 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 9 місяців і 29 днів. У цих боях він провів загалом 57 раундів, що означає, що поєдинки тривали в середньому 11,4 раунди.

Останні 5 боїв Ф'юрі провів за 3 роки, 2 місяці та 12 днів, що означає, що він бився в середньому кожні 7 місяців і 21 день. У цих боях він провів загалом 49 раундів, що означає, що вони тривали в середньому 9,8 раунди.

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Де та коли дивитися бій?

Очікується, що бійці вийдуть на ринг у ніч з 21 на 22 грудня, близько 01:00 за київським часом. Транслювати бій в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

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