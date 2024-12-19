“Якщо Усик переможе Ф’юрі, то повісить рукавички на цвях”. Експерти боксу дали свої прогнози на довгоочікуваний мегафайт

Вже зовсім небагато залишилося часу до матчу-реваншу Олександра Усика із Тайсоном Ф’юрі. Який буде сценарій мегафайту? Усику буде важче перемогти, ніж в травневому бою? На що розраховує Тайсон Ф’юрі? Чемпіон розпитав 10 українських експертів боксу, що нам варто очікувати в рингу Ріяда.

"На мій погляд, реванш навряд чи відрізнятиметься від першого бою, – розмірковує головний редактор Sportarena.com Сергій Дрига . – Так, до речі, було й у матчі-реванші Усик – Джошуа. Навряд чи кожен із боксерів кардинально зміниться за пів року. Питання лише в тому, наскільки кожен із них був готовим у першому поєдинку. Враховуючи переноси бою. Якщо ми бачили найкращі версії Усика та Ф’юрі то варто очікувати такий же рівний бій, долю якого може вирішити один раунд. І знову справа дійде до підрахунку очок. І знову один із бійців переможе роздільним рішенням суддів".

"Ф’юрі точно зробив висновки та готується використати слабкі сторони Усика. – вважає президент WBC Ukraine Микола Ковальчук . – Але не забувайте – Олександр робить те саме. Цього разу ставки ще вищі. З моєї суб'єктивної точки зору, українцю психологічно вже буде набагато легше вдруге боксувати з цим екстраординарним велетнем. Але, залишається багато але. Це і якість тренувального табору. І відсутність або наявність травм у обох боксерів під час тренувальних кемпів. Та і взагалі, як стануть зірки. У цій ваговій категорії кожен удар може стати вирішальним. Мій прогноз – 60/40 на користь Усика".

Олександр Усик Пресслужба Riyadh Season

"Даючи Чемпіону прогноз на перший бій, я казав, що Олександр виграє за очками, – нагадує редактор RingSide24.com Олександр Орманжи . – В реванші також буде перемога Усика. Більш схиляюсь до суддівського рішення, але може й бути ТКО".

"Думаю, другий бій буде значно складнішим, – вважає ведучий ICTV Андрій Ковальський . – Тайсон Ф’юрі, ймовірно, готує тактику, яка дозволить йому використати свої фізичні габарити. Проте ключовий виклик для британця – швидкість Усика. Тому бій обіцяє бути захопливим і важким, спрогнозувати результат складно. Не виключаю ймовірність поразки Усика, яка може відкрити двері до третього, надприбуткового бою. Але для команди Олександра це не найкращий варіант".

Тайсон Ф'юрі Getty Images

"Впевнений, що українцеві буде значно складніше, – розповідає заступник головного редактора Чемпіона Денис Шаховець . – Впевненість, що Усик вийде переможцем, на жаль, мене не переповнює. Вважаю, що обидва боксери матимуть приблизно однакові шанси. Щось мені підказує, що буде нічия і згодом трилогія. Щодо перебігу поєдинку, то очікую більш "брудного" боксу від Ф'юрі, який спробує будь-якою ціною взяти реванш і забрати собі титули. Плюс "Циганський король" цього разу підготується ще краще, адже тепер не може недооцінювати українця. Тож для Усика це буде найважчий бій у кар'єрі".

"Гадаю, Усик переможе в реванші й зробить це легше, ніж у першому поєдинку, – вважає головний редактор LuckyPunch Олександр Чепілко . – Чому? Тому що Тайсон після поразки в першому бою (хоча і до нього також, але не так часто) заявляє, що головною мотивацією для нього є гроші, а не титули. Тому на реванш, я переконаний, він вийде не таким мотивованим, як Олександр. В більшій мірі, він вийде заробити, а не завоювати титули. В той же час, команда Усика завжди була націлена виключно на перемогу та підкорення нових вершин у спорті. Українця та усіх, хто його оточує, драйвлять досягнення".

Олександр Усик Getty Images

"Мені здається, що сценарій буде схожим на попередній бій. Ф'юрі був готовий дуже пристойно й бився за перемогу, – прогнозує експерт Чемпіона Андрій Зуєв . – Багато хто каже, що він тепер підготується більш серйозно, щоб помститися. Як на мене, і у травні він був у чудовій для себе формі. І результат буде настільки ж непередбачуваним. Навіть із нокдауном ми не знали, кому віддадуть перемогу, поки не оголосили оцінки третього судді. Я більше переживаю за Усика. Вже в першому поєдинку він не був схожий на самого себе. Все ж таки центнер для його комплекції – забагато. Помітна втрата роботи на ногах, швидкості рук. Тільки лінивий у післяматчевих оглядах не сказав про відсутність фірмового човника. А спробуй пострибати годину, коли на тобі м'яса більше, ніж передбачено базовою комплектацією".

"Не хочу повторювати банальщину, що це хевівейт, де один удар може все вирішити, – застерігає редактор Tanksport Василь Танкевич. – Але це справді бій "на три результати". Є висока ймовірність помилитися у прогнозі. Але давайте увімкнемо логіку. Олександрові було вкрай важко в середніх раундах першого бою з Ф'юрі. Він діяв на межі своїх можливостей. Але зумів перетерпіти, і в пізніх раундах зламати несприятливий для себе хід поєдинку. Я не впевнений, що у нього був би запас міцності витримати ще один-два "таких шостих раундів" першого бою. Якщо Ф'юрі вдасться поліпшити свою і так топову витривалість і добре підготуватись до інтенсивного бою, то він може фінішувати Усика – швидше за все, в середніх раундах. Тайсон, на мою думку, у повторному поєдинку буде діяти агресивніше, ніж в першому бою. Брудніше. З використанням клінчів, навалюванням на суперника, з акцентом на ударах по корпусу. На межі та трішки за межею дозволеного. Намагатиметься по максимуму використати свою перевагу в антропометрії. Буде тиснути та вдаватися до постійного пресингу, щоб змусити Усика витрачати більше енергії на захист, втомити його і знизити мобільність. Ну, але ми ж знаємо, що Олександр володіє винятковим набором якостей, щоб ефективно протистояти значно габаритнішому супернику. І звести нанівець його фізичну перевагу. Усик вже не раз показував свою неймовірну стійкість та винахідливість під тиском. Якщо він зможе "пережити" середні раунди (не пасивно, звісно, а застосовуючи асиметричний захист і виснажуючи суперника ефективними контратаками), то, ризикну припустити, в пізніх раундах ми станемо свідками історичної події. До численних своїх досягнень Усик додасть ще одне – стане першим в історії боксером, який нокаутує Ф'юрі. Британець був у кар'єрі, здається, у восьми нокдаунах. Пора відкривати перелік і нокаутів".

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

" Так само як і перед першим поєдинком, залишається лише гадати, – зізнається головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов . – Тому що немає сумнівів щодо абсолютної готовності Усика, а ось яким цього разу вийде Ф'юрі – загадка. Я припустив би, що якщо в Тайсона не вийшло перебоксувати Олександра в травні, цього разу для нього було б резонно спробувати задавити українця грубою силою. Тим більше у британця вже є такий найуспішніший досвід з Вайлдером, коли він кардинально змінив тактику в реванші. У такому разі Усик зіткнеться із загрозою зовсім іншого роду. І наскільки успішно він зуміє з нею впоратися, стане відомо лише під час "п'єси". Очевидно, що я зараз не відкрив Америку, і в таборі Олександра розглядають такий варіант. А отже, будуть готові й до нього. Не можу сказати, що я не маю сумнівів у повторному успіху Усика. Але все ж таки вважаю, що шанси на його користь, 60 на 40".

"Гадаю, що Олександру буде важче, ніж в першому бою, – вважає багаторічний головний редактор та засновник українського журналу Ринг Ігор Вітько . – Хоча, здається, вже більше немає куди. Наприклад, другий бій Усика з Джошуа був набагато важчий за перший. Перемогти такого суперника, як Ф’юрі два рази поспіль – надзадача навіть для геніального бійця. Якщо так станеться – я навіть не зможу підібрати епітетів для Олександра. Я бачу більш реальною важку перемогу Ф’юрі рішенням, у стилі минулого бою, але без 8-9 раундів. Загальний рахунок 1-1 і можливість трилогії. У випадку ж перемоги Усика, я майже певен, що він повісить рукавички на цвях. Хоча подивитись другий бій з Дюбуа я б точно не відмовився…".

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак