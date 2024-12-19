“Якщо Усик переможе Ф’юрі, то повісить рукавички на цвях”. Експерти боксу дали свої прогнози на довгоочікуваний мегафайт
Вже зовсім небагато залишилося часу до матчу-реваншу Олександра Усика із Тайсоном Ф’юрі. Який буде сценарій мегафайту? Усику буде важче перемогти, ніж в травневому бою? На що розраховує Тайсон Ф’юрі? Чемпіон розпитав 10 українських експертів боксу, що нам варто очікувати в рингу Ріяда.
"На мій погляд, реванш навряд чи відрізнятиметься від першого бою, – розмірковує головний редактор Sportarena.com Сергій Дрига. – Так, до речі, було й у матчі-реванші Усик – Джошуа. Навряд чи кожен із боксерів кардинально зміниться за пів року. Питання лише в тому, наскільки кожен із них був готовим у першому поєдинку. Враховуючи переноси бою. Якщо ми бачили найкращі версії Усика та Ф’юрі то варто очікувати такий же рівний бій, долю якого може вирішити один раунд. І знову справа дійде до підрахунку очок. І знову один із бійців переможе роздільним рішенням суддів".
"Ф’юрі точно зробив висновки та готується використати слабкі сторони Усика. – вважає президент WBC Ukraine Микола Ковальчук. – Але не забувайте – Олександр робить те саме. Цього разу ставки ще вищі. З моєї суб'єктивної точки зору, українцю психологічно вже буде набагато легше вдруге боксувати з цим екстраординарним велетнем. Але, залишається багато але. Це і якість тренувального табору. І відсутність або наявність травм у обох боксерів під час тренувальних кемпів. Та і взагалі, як стануть зірки. У цій ваговій категорії кожен удар може стати вирішальним. Мій прогноз – 60/40 на користь Усика".
"Даючи Чемпіону прогноз на перший бій, я казав, що Олександр виграє за очками, – нагадує редактор RingSide24.com Олександр Орманжи. – В реванші також буде перемога Усика. Більш схиляюсь до суддівського рішення, але може й бути ТКО".
"Думаю, другий бій буде значно складнішим, – вважає ведучий ICTV Андрій Ковальський. – Тайсон Ф’юрі, ймовірно, готує тактику, яка дозволить йому використати свої фізичні габарити. Проте ключовий виклик для британця – швидкість Усика. Тому бій обіцяє бути захопливим і важким, спрогнозувати результат складно. Не виключаю ймовірність поразки Усика, яка може відкрити двері до третього, надприбуткового бою. Але для команди Олександра це не найкращий варіант".
"Впевнений, що українцеві буде значно складніше, – розповідає заступник головного редактора Чемпіона Денис Шаховець. – Впевненість, що Усик вийде переможцем, на жаль, мене не переповнює. Вважаю, що обидва боксери матимуть приблизно однакові шанси. Щось мені підказує, що буде нічия і згодом трилогія. Щодо перебігу поєдинку, то очікую більш "брудного" боксу від Ф'юрі, який спробує будь-якою ціною взяти реванш і забрати собі титули. Плюс "Циганський король" цього разу підготується ще краще, адже тепер не може недооцінювати українця. Тож для Усика це буде найважчий бій у кар'єрі".
"Гадаю, Усик переможе в реванші й зробить це легше, ніж у першому поєдинку, – вважає головний редактор LuckyPunch Олександр Чепілко. – Чому? Тому що Тайсон після поразки в першому бою (хоча і до нього також, але не так часто) заявляє, що головною мотивацією для нього є гроші, а не титули. Тому на реванш, я переконаний, він вийде не таким мотивованим, як Олександр. В більшій мірі, він вийде заробити, а не завоювати титули. В той же час, команда Усика завжди була націлена виключно на перемогу та підкорення нових вершин у спорті. Українця та усіх, хто його оточує, драйвлять досягнення".
"Мені здається, що сценарій буде схожим на попередній бій. Ф'юрі був готовий дуже пристойно й бився за перемогу, – прогнозує експерт Чемпіона Андрій Зуєв. – Багато хто каже, що він тепер підготується більш серйозно, щоб помститися. Як на мене, і у травні він був у чудовій для себе формі. І результат буде настільки ж непередбачуваним. Навіть із нокдауном ми не знали, кому віддадуть перемогу, поки не оголосили оцінки третього судді. Я більше переживаю за Усика. Вже в першому поєдинку він не був схожий на самого себе. Все ж таки центнер для його комплекції – забагато. Помітна втрата роботи на ногах, швидкості рук. Тільки лінивий у післяматчевих оглядах не сказав про відсутність фірмового човника. А спробуй пострибати годину, коли на тобі м'яса більше, ніж передбачено базовою комплектацією".
"Не хочу повторювати банальщину, що це хевівейт, де один удар може все вирішити, – застерігає редактор Tanksport Василь Танкевич. – Але це справді бій "на три результати". Є висока ймовірність помилитися у прогнозі. Але давайте увімкнемо логіку. Олександрові було вкрай важко в середніх раундах першого бою з Ф'юрі. Він діяв на межі своїх можливостей. Але зумів перетерпіти, і в пізніх раундах зламати несприятливий для себе хід поєдинку. Я не впевнений, що у нього був би запас міцності витримати ще один-два "таких шостих раундів" першого бою. Якщо Ф'юрі вдасться поліпшити свою і так топову витривалість і добре підготуватись до інтенсивного бою, то він може фінішувати Усика – швидше за все, в середніх раундах.
Тайсон, на мою думку, у повторному поєдинку буде діяти агресивніше, ніж в першому бою. Брудніше. З використанням клінчів, навалюванням на суперника, з акцентом на ударах по корпусу. На межі та трішки за межею дозволеного. Намагатиметься по максимуму використати свою перевагу в антропометрії. Буде тиснути та вдаватися до постійного пресингу, щоб змусити Усика витрачати більше енергії на захист, втомити його і знизити мобільність.
Ну, але ми ж знаємо, що Олександр володіє винятковим набором якостей, щоб ефективно протистояти значно габаритнішому супернику. І звести нанівець його фізичну перевагу. Усик вже не раз показував свою неймовірну стійкість та винахідливість під тиском. Якщо він зможе "пережити" середні раунди (не пасивно, звісно, а застосовуючи асиметричний захист і виснажуючи суперника ефективними контратаками), то, ризикну припустити, в пізніх раундах ми станемо свідками історичної події. До численних своїх досягнень Усик додасть ще одне – стане першим в історії боксером, який нокаутує Ф'юрі. Британець був у кар'єрі, здається, у восьми нокдаунах. Пора відкривати перелік і нокаутів".
" Так само як і перед першим поєдинком, залишається лише гадати, – зізнається головний редактор vRINGe.com Антон Горюнов. – Тому що немає сумнівів щодо абсолютної готовності Усика, а ось яким цього разу вийде Ф'юрі – загадка. Я припустив би, що якщо в Тайсона не вийшло перебоксувати Олександра в травні, цього разу для нього було б резонно спробувати задавити українця грубою силою. Тим більше у британця вже є такий найуспішніший досвід з Вайлдером, коли він кардинально змінив тактику в реванші. У такому разі Усик зіткнеться із загрозою зовсім іншого роду. І наскільки успішно він зуміє з нею впоратися, стане відомо лише під час "п'єси". Очевидно, що я зараз не відкрив Америку, і в таборі Олександра розглядають такий варіант. А отже, будуть готові й до нього. Не можу сказати, що я не маю сумнівів у повторному успіху Усика. Але все ж таки вважаю, що шанси на його користь, 60 на 40".
"Гадаю, що Олександру буде важче, ніж в першому бою, – вважає багаторічний головний редактор та засновник українського журналу Ринг Ігор Вітько. – Хоча, здається, вже більше немає куди. Наприклад, другий бій Усика з Джошуа був набагато важчий за перший. Перемогти такого суперника, як Ф’юрі два рази поспіль – надзадача навіть для геніального бійця. Якщо так станеться – я навіть не зможу підібрати епітетів для Олександра. Я бачу більш реальною важку перемогу Ф’юрі рішенням, у стилі минулого бою, але без 8-9 раундів. Загальний рахунок 1-1 і можливість трилогії. У випадку ж перемоги Усика, я майже певен, що він повісить рукавички на цвях. Хоча подивитись другий бій з Дюбуа я б точно не відмовився…".
Максим Розенко, Чемпіон
Відповідальний редактор – Микола Дендак