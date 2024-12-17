Усик – Ф'юрі: найбільші інтриги навколо реваншу

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі – не лише висококласні спортсмени, а й хороші шоумени. Тому коли ці двоє у ринзі, та й поза ним, нудно не буває. Такі протистояння завжди сповнені інтриг та загадок. Головна з них, звісно, це результат. Втім ми спробуємо виокремити ще декілька інтриг цього двобою.

Скільки кілограмів набере "Жадібне пузо"

Перед першим поєдинком проти Усика "Циганський король" неодноразово говорив про те, що він більший, а значить – сильніший. У своїй же манері Тайсон порівнював українця з кроликом, який буде боятися і втікати від величезного "ката". Зрештою, тоді Ф’юрі показав вагу 118,8 кг, Усик – 105,6 кг. Тринадцять кілограмів різниці, якими ексчемпіон, фактично, не користувався.

Перед цим двобоєм команда Тайсона зробила висновки. Інсайдери повідомляють, що британський боксер вийде на поєдинок приблизно на 5 кілограмів важчим. Те, що це дійсно схоже на правду підтверджують і слова легендарного Леннокса Льюїса, який побував у тренувальному таборі свого земляка. За словами кривдника Кличка-старшого, Ф'юрі вийде на ринг сфокусованішим, серйознішим та з більшою вагою.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

Перебоксувати чи задавити і "заклінчувати"?

В першої поєдинку Ф'юрі намагався довести всім, що він може перебоксувати Усика. Не вийшло. Тайсон сам собі на умі та традиційно для себе робить алогічні вчинки. Про перевагу британця у габаритах так багато говорилося, що він вирішив… не використовувати її.

Пригадайте або ж передивіться ще раз бій: скільки разів британець клінчував, намагався тиснути на свого суперника масою? Точно недостатньо задля того, аби нівелювати швидкісні дані та витривалість українця. Британець мало бив по корпусу, віддав українцю центр рингу і намагався "фехтувати" на відстані.

Колишній суперник і земляк Ф'юрі Діліан Вайт радить Тайсону застосовувати "брудні" прийомчики у реванші, а росіянин Умар Кремльов, який є президентом міжнародної федерації боксу IBA, вважає, що Олександр Усик часто симулює і "тримається за яйця", коли отримує удар по корпусу. Ось вам і поради та натяки для нової стратегії Ф'юрі на реванш.

Тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт також передбачає такий розвиток подій від британця, але разом з тим і говорить про ризики.

"Фанати боксу думають, що Ф'юрі більше, тому може легко підійти до свого суперника. Чорт, ніхто просто так не підійде до Олександра Усика. Ф'юрі буде побитий ще сильніше, якщо просто піде на Усика і спробує навалитися. Він потрапить у всі можливі пастки".

Хай там як, більшість фахівців одностайні в одному: британцю потрібно щось змінювати у реванші, аби розраховувати на перемогу. І наразі видається, що це щось буде в контексті порад антиджментельменів та точно не моральних авторитетів Діліана Вайта та Умара Кремльова.

Сильні удари – тонка психологія

Хто займався будь-яким видом спорту розуміє, наскільки великий вплив на кінцевий результат має психологія. З огляду на це, поєдинки на кшталт протистояння Усика та Ф'юрі розпочинаються не 21 грудня. Реванш цих двох боксерів стартував … після оголошення результатів попереднього бою. Слова, їхні сенси, емоційне та смислове навантаження – це те, що також може завдати потрясіння, а інколи й відправити у "нокдаун".

Перший поєдинок для Ф'юрі розпочинався за звичним сценарієм: він боксував і валяв дурника, заграючи із публікою. А потім, таке враження, що в куті британця зі своєю пророчою фразою з’явився Андрій Шевченко і сказав "Синок, незабаром нам всім (а особливо тобі) буде не до сміху". Жарти жартами, але Усик постійно тримав британця у фізичній, та й психологічній напрузі, не даючи тому розслабитися, скоординуватися. Ф'юрі став менше посміхатися і загравати з публікою.

Після бою самопроголошений "Циганський король" розповідав, що 100 разів передивлювався цей поєдинок. А ще – заявив, що перед боєм не дивився на Усика, бо боявся його.

"Я не думаю, що буду сильнішим у реванші з Усиком. Я провів свій найкращий бій проти Усика у травні, але програв, це був найкращий виступ у моєму житті" – ще одна цікава фраза Тайсона.

Зрештою, для вболівальників боксу не секрет, що британець схильний до депресивних станів, любить хильнути пивка (і не тільки), а це навряд робить його психіку більш стабільною. Попередні висловлювання про те, що він боявся Усика, вже видав свій найкращий бій і кращим не буде і т.д. можуть свідчити про одне з двох: або "Циганський король" хитрує, або ж він просто дійсно слабший психологічно.

Чи може розхвилюватися і "попливти" Усик – навряд. Олександр психологічно стабільний і його непросто вивести з рівноваги. Звісно, на ньому висить тягар результату, бажання продовжити безпрограшний "стрік" і відповідальність перед вболівальниками. Як би там не було, але з гонгом про початок поєдинку все може змінитися. Психологія боксу залежна від того настільки часто тобі прилітає від суперника. Це стосуватиметься обох боксерів.

Знову 12 раундів?

При всій повазі до обох боксерів, але Усик та Ф'юрі не належать до когорти яскравих панчерів. У левовій частині своїх двобоїв українець та британець здобували звитяги за очками.

Ф'юрі точно не геній захисту. Особливо зважати варто на той факт, як часто він заграється у свої ігри з публікою, суперником та самим собою. Йому не варто стояти перед Усиком просто сподіваючись на міцність свого підборіддя.

Усик не жорсткий панчер, але приклад поєдинків з тим же Белью та Хуком доводив, що Олександр може нокаутувати. Удари українця набагато швидші, ніж у суперника, їх не завжди можна помітити. А лівий хук нашого боксера частенько досягав цілі у першому поєдинку.

Втім у Ф'юрі суттєва перевага у кілограмах і, теоретично, у міцності ударів. Олександру, щоб влучити по супернику потрібно зближуватися, розривати дистанцію. В таких умовах боксер ризикує, а кожен удар суперника може бути вирішальним. В першому бою українець пропускав. Особливо на старті аперкоти британця частенько досягали цілі. Тоді Усик витримав, хоча після бою сам зізнавався, що був на грані.

Букмекери схиляються до того, що бій триватиме всі 12 раундів, і оцінюють такий сценарій в 1,70. На дострокове завершення поєдинку коефіцієнт стартує від 2,35 і залежить від тоталу раундів.

"Якщо у мене буде можливість нокаутувати Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші, я нею скористаюся", – сказав Усик. Дай Бог…

Олександр Усик Getty Images

Чи перестане "дуркувати" Ф'юрі, і чи буде це робити Усик

Світ боксу бачив багатьох талановитих боксерів і акторів розважального жанру за сумісництвом – той же Рой Джонс або Насім "Принц" Хамед. Ф'юрі, без сумніву, гідно продовжує їх справу.

"Я влаштовував більше клоунади, ніж будь-хто в боях високого рівня. Це також відволікло мене від роботи, тому, можливо, треба менше клоунади і більше зосередитися на реальній перемозі. Я занадто багато возився там", – зізнався Тайсон і звісно ж не відкрив Америку цими словами.

Легендарний Менні Пакьяо також говорить про те, що Тайсон забагато відволікався і "дуркував". Зрештою, визнає це й один із тренерів ексчемпіона Енді Лі, який зазначив, що у реванші британець буде більш сконцентрованим та зібраним.

Хоча, у цих клоунадах та перформансах весь Ф'юрі. Він завжди таким був, але Тайсон звик домінувати та, незважаючи на габарити, бути швидшим за своїх попередніх суперників. Однак – не у бою з Усиком, чия робота ніг та спритність рук – чи не найкращі у хевівейті.

Усик також не позбавлений акторських здібностей і вміння загравати з публікою, однак українець "юзає" це набагато рідше і здебільшого, коли нічим не ризикує. Чи буде робити це Олександр у реванші? Можливо, щоб затягнути Ф'юрі у свою гру або ж вибити суперника з рівноваги.

Чи буде третій бій

Бог любить трійцю, а арабські шейхи – гроші та видовище. Ще не стартував другий бій, а вже дуже багато розмов про третій. Ймовірно, є вже і певні домовленості між командами обох боксерів. Хоча, що таке домовленості із Ф'юрі? "Фільчина грамота"! Володимир Кличко підтвердить.

З точки зору фінансів, зацікавленості публіки та популярності обох боксерів цей бій точно можна буде продати. Однак звісно ж залишається питання щодо доцільності такого бою, якщо, для прикладу, українець нокаутує суперника.

Детальніше про ймовірність такого варіанту – незабаром у розгорнутому матеріалі Чемпіона

Хто завершить кар’єру після бою

Колишній опонент українського чемпіона Майріс Брієдіс в одному з інтерв’ю висловив припущення, що Усик близький до завершення кар’єри. Зрештою, в експертному середовищі про це говорять не вперше. Мовляв, наш земляк вже не молодий і йому краще піти на вершині.

Звісно, таке можливо за певних умов. Для прикладу, якщо Олександр переконливо здолає Ф'юрі у реванші. Ще одним цікавим боєм для Усика може стати протистояння з Дюбуа, аби повернути собі звання абсолютного чемпіона. Ну або ж знову спускатися у крузервейт, де хазяйнують росіяни з паспортами інших країн.

Ф'юрі ж узагалі вже декілька разів оголошував про завершення кар’єри. Такий собі британський Поплавський, в якого вже була низка прощальних концертів-поєдинків.

"Я пам'ятаю, коли я був молодим хлопцем, мені було 20, і я сказав Володимиру Кличку: "Поглянь на себе, ти вже старий". Йому було 37. Я сказав: "Ти старий". Я сказав: "У тебе сивина в бороді". Я сказав: "Це гра для молодих". Тепер я в такому становищі, я в такому човні", – сказав Ф'юрі.

Виключати варіант із такими гучними заявами після поєдинку не варто. Особливо, якщо вони звучатимуть від британця.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

Чи підуть Усик та Ф'юрі на пиво

І на завершення підбірки трішки жартів.

"Ми могли б піти у бар, випити трішки пива. Після цього пішли б грати у гольф, потім пограли б у футбол. А після цього можна покататись на конях", – пожартував Усик.

Звісно, відразу після поєдинку обом боксерам буде не до того. Хоча Усик та Ф'юрі – веселі хлопці. І хто може гарантувати, що одного разу вони не вийдуть разом на пиво?

Андрій Мошкун, для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак