Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ф'юрі знищив різдвяне привітання від Усика

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 23:18
Ф'юрі знищив різдвяне привітання від Усика
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не оцінив різдвяне привітання від володаря титулів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє FrankwarrenOfficial.

Українець підписав новорічну листівку зі словами: "Хай Бог береже тебе та твою родину".

Проте Тайсон відмовився читати лист від Усика та порвав його.

"Дуже дякую Олександр. Я кину цю листівку прямо в смітник. Хороший хлопець іди до біса. Ти не в моєму різдвяному списку", – заявив Ф'юрі.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Став відомий рефері бою Усик – Ф'юрі
Усик пояснив відсутність волосся перед поєдинком з Ф'юрі
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
Ф'юрі провів відкрите тренування перед поєдинком з Усиком
Під ремікс саундтреку з Титаніка: Усик приплив на відкрите тренування

Останні новини