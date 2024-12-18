Ф'юрі знищив різдвяне привітання від Усика

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не оцінив різдвяне привітання від володаря титулів WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє FrankwarrenOfficial.

Українець підписав новорічну листівку зі словами: "Хай Бог береже тебе та твою родину".

Проте Тайсон відмовився читати лист від Усика та порвав його.

"Дуже дякую Олександр. Я кину цю листівку прямо в смітник. Хороший хлопець іди до біса. Ти не в моєму різдвяному списку", – заявив Ф'юрі.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.