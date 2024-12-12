Конголезький супертяж: Гадаю, Ф'юрі нокаутує Усика

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) не виключає того, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зуміє нокаутувати Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова цитує SecondsOut.

"Послухайте, мене здивував перший бій, особливо виступ Тайсона. Він мав бути зосередженим, як у реванші з Вайлдером. Якщо у нього буде такий же менталітет у реванші, я думаю, він нокаутує Усика, як це зробив з Деонтеєм. Але він має бути зосередженим. У першому бою один раунд змінив усе. Один лівий хук змінив усе. Я хочу, щоб Тайсон був на 100 відсотків зосереджений, а не грався. Усик підходить до бою зосередженим. Тобі теж треба таким бути", – сказав Баколе.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.