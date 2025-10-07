Я його нокаутую: Баколе – про потенційний бій з Джошуа
Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) готовий провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports.
"Я б з радістю прийняв бій з Ентоні Джошуа. Ми обидва африканські бійці, і тепер ми бачимо, як бокс повертається в Африку.
Ентоні Джошуа не хоче битися зі мною. Він знає, що сталося на спарингу. Якщо ми вийдемо на ринг, я його нокаутую. Без жодного сумніву.
Я навіть нокаутую його в Нігерії, перед його власними уболівальниками. Це той бій, який треба зробити. І нам треба зробити його в Африці. Це буде "Гуркіт в джунглях II", – сказав Баколе.
Напередодні була інформація, що Джошуа запропонують бій в Нігерії, серед суперників розглядають саме Баколе.
Нагадаємо, на початку травня Мартін не зміг здолати Ефе Аджагбу. Паркеру він програв нокаутом у 2 раунді наприкінці лютого.
Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.