Я його нокаутую: Баколе – про потенційний бій з Джошуа

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) готовий провести бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports.

"Я б з радістю прийняв бій з Ентоні Джошуа. Ми обидва африканські бійці, і тепер ми бачимо, як бокс повертається в Африку.

Ентоні Джошуа не хоче битися зі мною. Він знає, що сталося на спарингу. Якщо ми вийдемо на ринг, я його нокаутую. Без жодного сумніву.

Я навіть нокаутую його в Нігерії, перед його власними уболівальниками. Це той бій, який треба зробити. І нам треба зробити його в Африці. Це буде "Гуркіт в джунглях II", – сказав Баколе.