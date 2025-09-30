Є три варіанти: Гірн назвав потенційних суперників Джошуа

Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), заявив, що його клієнт може провести наступний бій проти когось із трійки Тоні Йока, Мартін Баколе та Ефе Аджагба.

Про це повідомляє TalkSPORT.

"Тоні Йока? Це ім'я з'являється постійно, я не знаю, звідки воно з'явилося, але він є в цьому пулі. Бій буде не з Ф'юрі, Усиком, Дюбуа, Паркером або Ітаумою. Це буде справжній бій, але він не буде проти першої п'ятірки. З Баколе буде непростий бій. Плюс також є Аджагба, нігерієць. Ще один великий бій", – сказав Гірн.

За словами Гірна, наразі не було жодних пропозицій щодо суперника Джошуа. Невдовзі промоутер зустрінеться з боксером, щоб обговорити майбутнє.

Нагадаємо, напередодні Едді Гірн повідомив, що його клієнт може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.