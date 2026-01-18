Тренер Баколе заявив про бажання боксера битись з Ітаумою

Тренер надважковаговика з Конго Мартіна Баколе (21-2-1, 16 КО) Біллі Нельсон висловився про бажаного наступного суперника свого підопічного.

Фахівець поспілкувався з Boxing Social.

"Ми хочемо битись проти Ітауми. У серпні його ім'я вже згадувалось, але тоді пропозиції так нам і не зробили. Пізніше він бився проти Ділліана Вайта. Ми готові боксувати! Нам потім зробили пропозицію, ми відповіли, а потім – тиша", – розповів Нельсон.

Нагадаємо, на початку травня минулого року Мартін не зміг здолати Ефе Аджагбу. Паркеру він програв нокаутом у 2 раунді наприкінці лютого 2025-го.

Мозес Ітаума наступний бій проведе проти Джермейна Франкліна – цей поєдинок напередодні перенесли з січня на пізніший строк через травму британця.

Президент WBO раніше підтвердив, що Ітаума та Вордлі можуть побитись за титул, який належить Фабіо.