Гуркіт в джунглях ІІ: Джошуа запропонують провести бій у Нігерії

Олександр Булава — 7 жовтня 2025, 18:19
Ентоні Джошуа
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) може провести бій у Нігерії.

Відповідну пропозицію озвучив генеральний директор промоутерської компанії Balmoral Езекіель Адаму у коментарі Sky Sports.

"Ми мали попередню розмову і будемо продовжувати. Ми розглядаємо перший квартал наступного року.

Ми всі знаємо, що Джошуа завжди казав, що хоче провести бій в Африці до кінця кар’єри, і ми вважаємо, що Нігерія – найкращий варіант.

У Нігерії найбільша чисельність населення в усій Африці – близько 250 мільйонів людей. Нігерія – економічна столиця всієї Африки. Перелік переваг можна продовжувати. Ми віримо, що готові це реалізувати", – сказав Адаму.

