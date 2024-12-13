Льюїс назвав слабке місце Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі та чемпіон Олімпіади-1988 Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) має слабкий захист від аперкотів.

Його слова цитує BoxNation.

"Усик постійно рухається, по ньому важко влучити, і він знає, що робити. Він зближується, швидко завдає удару, а потім відходить на безпечну відстань. Обидва боксери мають високий боксерський IQ. Ф'юрі має перевагу в габаритах, добре рухається і йому потрібно запустити в хід свій джеб. Аперкоти від Ф'юрі у першому бою? Так, я це помітив. Тайсон дійсно кілька разів зловив його аперкотом. Тож якби мене cпитали, як би я діяв у рингу проти Усика, то я б відповів, що викидав би хороші аперкоти, бо він вразливий до них. Саме так я проводив би цей бій", – сказав легендарний боксер.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.