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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Не так однозначно: Нганну оцінив перемогу Усика над Ф'юрі

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 16:40
Не так однозначно: Нганну оцінив перемогу Усика над Ф'юрі
Френсіс Нганну
instagram.com/francisngannou

Легенда UFC Френсіс Нганну прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у реванші.

Слова бійця наводить Talksport.

"Я оцінив це бій як рівніший. Можливо, Усик все одно переміг би, але наприкінці бою в мене не було впевненості у цьому.

Згідно з моїми оцінками, все було не настільки однозначно", – вважає камерунець.

Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" донька Фаріон та відомий військовий третьої ОШБ виступили із різкою критикою українського чемпіона.

Раніше Френсіс Нганну прокоментував використання штучного інтелекту у боксі.

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