Не так однозначно: Нганну оцінив перемогу Усика над Ф'юрі

Легенда UFC Френсіс Нганну прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у реванші.

Слова бійця наводить Talksport.

"Я оцінив це бій як рівніший. Можливо, Усик все одно переміг би, але наприкінці бою в мене не було впевненості у цьому.

Згідно з моїми оцінками, все було не настільки однозначно", – вважає камерунець.