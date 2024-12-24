Не так однозначно: Нганну оцінив перемогу Усика над Ф'юрі
Френсіс Нганну
instagram.com/francisngannou
Легенда UFC Френсіс Нганну прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у реванші.
Слова бійця наводить Talksport.
"Я оцінив це бій як рівніший. Можливо, Усик все одно переміг би, але наприкінці бою в мене не було впевненості у цьому.
Згідно з моїми оцінками, все було не настільки однозначно", – вважає камерунець.
Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" донька Фаріон та відомий військовий третьої ОШБ виступили із різкою критикою українського чемпіона.
Раніше Френсіс Нганну прокоментував використання штучного інтелекту у боксі.