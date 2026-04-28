Нганну обрав фаворита бою між Джошуа та Ф'юрі

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну обрав фаворита бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це боєць розповів у коментарі Bloody Elbow.

"Якщо мені доведеться віддати комусь перевагу, але вона буде незначною. Я виберу Ф'юрі, тому що він дуже спритний.

Тайсон добре показує себе в професійному боксі, він просто не розуміє, як діяти проти суперника, коли це не професійний боксер", – заявив Нганну.