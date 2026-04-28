Нганну обрав фаворита бою між Джошуа та Ф'юрі
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Френсіс Нганну обрав фаворита бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Про це боєць розповів у коментарі Bloody Elbow.
"Якщо мені доведеться віддати комусь перевагу, але вона буде незначною. Я виберу Ф'юрі, тому що він дуже спритний.
Тайсон добре показує себе в професійному боксі, він просто не розуміє, як діяти проти суперника, коли це не професійний боксер", – заявив Нганну.
Зазначимо, що камерунець бився з обома боксерами. Френсіс поступився Тайсону роздільним рішенням суддів, а Джошуа програв бій нокаутом у другому раунді.
Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.
Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.