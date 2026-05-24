Аутсайдери ніколи не виграють, повір, я це знаю: Нганну назвав Верховена переможцем бою проти Усика

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Франсіс Нганну вважає нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО) переможцем бою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це він написав у соцмережі Х.

"Аутсайдери ніколи не виграють, повір, я це знаю. Але сьогодні ввечері переможцем став Ріко. Крапка", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ексчемпіон UFC проводив два поєдинки з зірками боксу – Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Він без шансів програв Ей Джею, але зміг дати рівний бій "Циганському королю", якому поступився роздільним рішенням суддів.

Верховен же провів чудовий бій та на момент зупинки поєдинку проти Усика мав перевагу на суддівських записках. Він в одного рефері лідирував 96:94, а інші двоє фіксували нічию після 10 раундів.

Вирішальним у протистоянні став 11 раунд, в якому Усик спершу відправив суперника в нокдаун, а коли Ріко піднявся – продовжив серію ударів, через що рефері зупинив бій.

Сам нідерландець вважає, що зупинка була передчасною. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон також сказав, що рефері допоміг українцю. Проте додав, що Усик цілком міг вирвати перемогу в останньому раунді.

