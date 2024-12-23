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Відомий комік та військовий облаяв Усика після перемоги над Ф'юрі

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 19:33
Відомий комік та військовий облаяв Усика після перемоги над Ф'юрі
Віктор Розовий
instagram.com/viktor_rozovyi

Відомий комік та військовий 3 ОШБ Віктор Розовий дуже різко висловився про чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика після перемоги над Ф'юрі.

Відповідне відео Розовий оприлюднив у своєму Instagram.

Ветеран ЗСУ згадав спортсмену його зв'язки у 2014 році з гауляйтером тимчасово окупованого Криму Аксьоновим та неоднозначні висловлювання про півострів.

Впродовж своєї розповіді про Олександра Розовий декілька разів облаяв спортсмена.

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Зазначимо, що раніше Усик подякував усім фанатам за підтримку та присвятив цю перемогу усім матерям України.

Це не сподобалось донці Ірини Фаріон, яка публічно "наїхала" на боксера.

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