Відомий комік та військовий облаяв Усика після перемоги над Ф'юрі

Відомий комік та військовий 3 ОШБ Віктор Розовий дуже різко висловився про чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика після перемоги над Ф'юрі.

Відповідне відео Розовий оприлюднив у своєму Instagram.

Ветеран ЗСУ згадав спортсмену його зв'язки у 2014 році з гауляйтером тимчасово окупованого Криму Аксьоновим та неоднозначні висловлювання про півострів.

Впродовж своєї розповіді про Олександра Розовий декілька разів облаяв спортсмена.

Зазначимо, що раніше Усик подякував усім фанатам за підтримку та присвятив цю перемогу усім матерям України.

Це не сподобалось донці Ірини Фаріон, яка публічно "наїхала" на боксера.