Донька Фаріон “наїхала” на Усика після його перемоги

Донька української мовознавиці та політикині Ірини Фаріон – Софія розкритикувала Олександра Усика після його перемоги, яку він присвятив усім матерям України.

Гнівнивний допис донька Ірини Фаріон опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Дивись, що ти говорив про мою Маму. Ти нашу сімʼю образив. Мені гидко, що зараз всі новини про твій поєдинок", – говориться у повідомленні.

Також Семчишин прикріпила відео однорічної давнини, де Усик читає вірш присвячений Ірині Фаріон.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня чемпіон відбувся реванш між ексчемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Одностайним рішенням суддів у цьому протистоянні переміг український боксер.

Раніше, український хевівейтер подякував фанатам за підтримку.