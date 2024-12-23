Донька Фаріон “наїхала” на Усика після його перемоги
Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season
Донька української мовознавиці та політикині Ірини Фаріон – Софія розкритикувала Олександра Усика після його перемоги, яку він присвятив усім матерям України.
Гнівнивний допис донька Ірини Фаріон опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Дивись, що ти говорив про мою Маму. Ти нашу сімʼю образив. Мені гидко, що зараз всі новини про твій поєдинок", – говориться у повідомленні.
Також Семчишин прикріпила відео однорічної давнини, де Усик читає вірш присвячений Ірині Фаріон.
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня чемпіон відбувся реванш між ексчемпіоном світу WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та володарем поясів WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Одностайним рішенням суддів у цьому протистоянні переміг український боксер.
Раніше, український хевівейтер подякував фанатам за підтримку.