Це спорт людей: Нганну пояснив, чому проти штучного інтелекту в боксі

Чемпіон PFL Френсіс Нганну (18-3) висловився проти технологій штучного інтелекту в оцінці боксерів.

Його слова цитує Pro Boxing Fans.

"Ні, я так не думаю. ШІ може бути розумним, але він не розуміє спорт належним чином. Це спорт людей, а не спорт машин. Попри всі досягнення, ШІ залишається машиною, яка працює автоматично та оцінює на основі певних параметрів.

Я не думаю, що ШІ має сьогодні всі необхідні дані для оцінки боксерського поєдинку. Ми ще далекі від цього. Це можна розглядати як спробу, але поки що це не остаточне рішення", – сказав Нганну.