Це спорт людей: Нганну пояснив, чому проти штучного інтелекту в боксі
Чемпіон PFL Френсіс Нганну (18-3) висловився проти технологій штучного інтелекту в оцінці боксерів.
Його слова цитує Pro Boxing Fans.
"Ні, я так не думаю. ШІ може бути розумним, але він не розуміє спорт належним чином. Це спорт людей, а не спорт машин. Попри всі досягнення, ШІ залишається машиною, яка працює автоматично та оцінює на основі певних параметрів.
Я не думаю, що ШІ має сьогодні всі необхідні дані для оцінки боксерського поєдинку. Ми ще далекі від цього. Це можна розглядати як спробу, але поки що це не остаточне рішення", – сказав Нганну.
Нагадаємо, український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112. Це дуже сильно образило Ф'юрі.