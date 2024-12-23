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Це спорт людей: Нганну пояснив, чому проти штучного інтелекту в боксі

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 08:49
Це спорт людей: Нганну пояснив, чому проти штучного інтелекту в боксі
Франсіс Нганну
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Чемпіон PFL Френсіс Нганну (18-3) висловився проти технологій штучного інтелекту в оцінці боксерів.

Його слова цитує Pro Boxing Fans.

"Ні, я так не думаю. ШІ може бути розумним, але він не розуміє спорт належним чином. Це спорт людей, а не спорт машин. Попри всі досягнення, ШІ залишається машиною, яка працює автоматично та оцінює на основі певних параметрів.

Я не думаю, що ШІ має сьогодні всі необхідні дані для оцінки боксерського поєдинку. Ми ще далекі від цього. Це можна розглядати як спробу, але поки що це не остаточне рішення", – сказав Нганну.

Нагадаємо, український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112. Це дуже сильно образило Ф'юрі. 

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Франсіс Нганну Усик – Ф'юрі 2

Франсіс Нганну

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