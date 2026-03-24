Нокаутую, як це зробив Джошуа: Джейк Пол обрав нового суперника

Популярний блогер-боксер Джейк Пол повідомив ім'я наступного суперника та анонсував повернення в ринг.

Про це 29-річний американець повідомив в інтерв'ю Sky Sports.

Попри перелом щелепи, який він отримав в бою з Ентоні Джошуа, Пол не збирається залишати бокс. Наступним суперником блогера може стати ексчемпіон UFC Френсіс Нганну.

"Однозначно продовжуватиму проводити бої. Побачимо, як піде процес відновлення щелепи. Я б сказав, що є відносно великий список потенційних суперників. Але останнім часом все частіше згадується Френсіс Нганну. Думаю, що для мене бій з ним – дрібниця", – сказав Пол.

Заради поєдинку з одним з найнебезпечніших панчерів ММА Джейк готовий змінити вагову категорію. Ба більше, скандальний блогер сподівається перемогти Нганну нокаутом.

"Думаю, що як боксер він просто жахливий. Тому не виключаю, що знову повернуся у важку вагу і нокаутую його точно так само, як це зробив Джошуа – залишу в рингу без свідомості. Він прекрасно знає, що проти Джошуа я протримався довше, ніж він. Не впевнений, що він прийме бій, адже очевидно, що він боїться зганьбитися. Тож для мене це класний варіант", – розповів Джейк.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може достроково завершити кар'єру боксера через важкі наслідки травм, отриманих в бою з Джошуа. В очному протистоянні Ей Джей нокаутував блогера в шостому раунді.

Зазначимо, що бій Джошуа та Нганну відбувся 8 березня 2024 року. Британець зупинив зірку UFC ефектним нокаутом у другому раунді.