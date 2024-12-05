Колишній чемпіон світу вірить, що Усик може нокаутувати Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вірить у перемогу Олександра Усика (22-0, 14 КО) над своїм земляком Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Фроч не виключає того, що українець зуміє нокаутувати Ф'юрі.

Його слова цитує SecondsOut.

"Це не той бій, який ми обов’язково повинні побачити. Ми побачили все, що нам було потрібно в першому бою. Я чекаю перемоги Усика, можливо, за очками. Але я не виключаю, що ми побачимо пізній нокаут у кінці бою від Олександра", – зазначив Фроч.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.