I'm feel, I'm very feel! Туркі Аль-Шейх затролив Усика легендарними фразами українця

Туркі Аль-Шейх поділився новим відео у соцмережах, в якому показав спільний відеодзвінок із Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії після приєднання до конференції українця почав розмовляти із ним його ж відомими фразами.

Усик не розгубився і продовжив гумористичну бесіду, "накинувши" ще кілька своїх цитат.

Завершилася ця розмова тим, що навіть Ф'юрі підтримав цей веселий діалог, заявивши, що він "дуже боїться". Тим самим зірковий британець відповів на нещодавнє звернення українця, який сказав, що "не залишить Тайсона на самоті".

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників та заявив, що поверне собі чемпіонські титули. Також британець зізнався, що не дивився на Усика під час битви поглядів перед першим боєм, бо боявся українця.